Vali Yılmaz'dan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye geneli başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek için direksiyon başına geçerek emniyet kemeri uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ülke genelinde başlatıldı. Kampanyaya destek için direksiyon başına geçerek bir video çeken Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, videosunu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyaya destek verdi. Paylaşımında emniyet kemerinin önemine dikkat çeken Vali Yılmaz, trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azalttığını söyledi. - OSMANİYE

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