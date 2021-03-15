Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa
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Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa

15.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:42

Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilkokul öğretmenini Adana'nın Kozan ilçesinde bulup ziyaret etti Vali Yılmaz: "Okulu biz öğretmenimizle çok sevdik.

Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilkokul öğretmenini Adana'nın Kozan ilçesinde bulup ziyaret etti

Vali Yılmaz: "Okulu biz öğretmenimizle çok sevdik. Öğretmenin ilk dokunuşu çok önemli"

ADANA - Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmenini ziyaret etti. Vali Yılmaz, "Okulu biz öğretmenimizle çok sevdik. Öğretmenin ilk dokunuşu çok önemli" dedi.

Vali Yılmaz, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile birlikte daha önce de makamında ağırladığı ilkokul birinci sınıf öğretmeni Zuhal Ünüvar'ı ziyaret etti.

5 buçuk yaşında okula gittiğini belirten Vali Yılmaz, hayatına dokunan öğretmenlerini bulup bizzat ziyaret ettiğini söyledi.

1980'li yıllarda Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Dayiler Mahallesinde bir orman köyünde ilkokul öğretmeni olduğunu ifade eden Zuhal Ünivar, "Çok zeki, akıllı her şeyi çabuk kavrayan bir öğrenciydi. Beni hiç üzmedi. İsmimi biliyordu beni yaylada buldu. Telefonla buldu. Bir çok öğrencimle hastanede bir çok yerde karşılaşıyorum gururlanıyorum. Erdinç Yılmaz bey oğlum valiyim deyince aradı, inanamadım. Hiç aklımın ucuna gelmedi. Bir iki anısını paylaştı gerçek olduğuna inandım. Okula geldiğinde çok küçüktü ama öğrenmeye çok hevesliydi. Başka öğrenci olsa dışarı kaçardı hep yanımda olur ayrılmazdı. Kısa sürede okumayı öğrendi ve kaydını yaptık. Bakışlarından beni bırakma der gibiydi" dedi.

Duygu dolu anlar yaşadı

Vali Erdinç Yılmaz, ilk okuma yazma öğreten öğretmenine ulaştığını belirterek, "Aradığımda kendisini inandıramadım. Anıları ve ortak tanışıklarımızı paylaşınca inandırabildim. Öğretmenimiz kendinin kandırıldığını düşündü. Öğretmenlerin hakkı ödenmez. İlk dokunan. İlk harfleri okutan. Onların hakları ödenmez. İyi ki benim öğretmenim oldu iyi ki varlar. Okulu biz öğretmenimizle çok sevdik. Öğretmenin ilk dokunuşu çok önemli" diye konuştu.

Vali Yılmaz öğretmenin ziyaretinin ardından Saimbeyli ilçesine geçerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa
Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa
Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa
Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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