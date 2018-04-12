Vali Yılmaz: "Burdur'a Yakışan Fuar"

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, "Göller, güller ve gönüller şehri, Teke yöresinin kültür başkenti Burdur'a yakışır bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yapacağız" dedi.

Geçen yıl 80 bin ziyaretçi rekorunu kıran Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 4. kez düzenlenecek. Fuar öncesi Oda ve Birlik başkanları, fuarı düzenlenleyen GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ile birlikte Vali Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek kendisine bilgi verdi. Ceylan, bu yıl fuar kapsamında Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından da Damızlık İnek Yarışması düzenleneceğini belirtti. Yarışmalara Teke Yöresinin üstün genetik ve ırk özelliklerine sahip küçükbaş ırklarının katılacağını belirten Gül, ayrıca "Şampiyonlar Şampiyonu" yarışmasının da büyük ilgi göreceğini belirtti. Önceki fuarların da değerlendirmeye alındığı görüşmede, sektörün temsilcileri Vali Yılmaz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu, destekleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Vali Yılmaz, Burdur ekonomisinin büyük bölümünün süt hayvancılığına dayalı tarımsal faaliyete dayalı olduğunu hatırlatarak, "Önemli bir fuara hep birlikte ev sahipliği yapacağız, Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık adına, güncel teknolojilerin sergileneceği modern tarım tekniklerinin tanıtılacağı fuarda, sektörün temsilcileri biraraya gelecek" dedi. Vali Yılmaz fuarın sektörün sıkıntılarına dikkat çekilmesi adına da önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın programı uygun olması durumunda fuara katılacağını belirten Vali Yılmaz, "Göller, güller ve gönüller şehri, Teke yöresinin kültür başkenti Burdur'a yakışır bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yapacağız diyerek şimdiden çiftçimize, üreticimize hayırlı olsun" diye konuştu. Vali Yılmaz, organizasyonda emeği geçecek tüm paydaşlara teşekkür ederek üzerlerine düşen gerekli desteği vereceğini ifade etti.

Ziyarette Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Köy-Koop Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Yakup Yıldız, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır yer aldı.