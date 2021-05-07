Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu

Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini ve şehirde bulunan Topağaç Mahallesi'ndeki jandarma uygulamasını denetledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini ve şehirde bulunan Topağaç Mahallesi'ndeki jandarma uygulamasını denetledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini denetledi. İş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan Vali Yıldırım, iş yeri sahiplerine korona virüs tedbirlerini hatırlattı.

Vali Aziz Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Uygulama Noktası'nda da denetimlerde bulundu. Vali Yıldırım, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde araçları denetleyerek araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti. Yıldırım aynı zamanda 'Maske Mesafe ve Temizlik' kuralarına uymaları konusunda sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu.

Vali Yıldırım'a denetimleri sırasında Süleymapaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu
Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Eda Ece Seda Sayan Demet Akalın
Spor Salih Uçan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Yıldırım, yollarda ve sanayi sitesinde denetimlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:41:52. #1.15#

title