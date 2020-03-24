Vali Yıldırım "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"ni ziyaret etti Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını talep ediyor.

Talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletiliyor.

Vefa İletişim Merkezlerinde görevli personel tarafından da vatandaşların sorgulaması yapılarak, ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaçları ise ücret mukabilinde görevlendirilen personeller tarafından evlerine teslim ediliyor.

Vali Yıldırım, gönüllülerden ve memurlardan oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli çalışmaların hassasiyetle yapılması talimatını verdi.

Ziyarette Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İnci Turgut eşlik etti.

Kaynak: AA