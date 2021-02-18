Vali Yıldırım ve Rektör Şahin kandil mesajı yayımladı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen mübarek üç aylara girildiğini belirtti.

Üç ayların manevi ikliminin ilk muştusu Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği üç aylar; manevi coşkunun, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Bu mübarek ayları ve Regaip Kandili'ni fırsat bilerek yaradana, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz."

Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Regaip Kandili'nin Müslümanlar için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket kapısının açıldığı on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdeleyicisi olan ve üç ayların da başlangıcında yer alan Regaip Kandili, insanlık olarak varoluşumuz dolayısıyla dizginleyemediğimiz hırs, arzu ve isteklerimizden bunalan gönüllerimizi manevi feyziyle aydınlatarak, bir vicdan muhasebesi yapmamıza fırsat veren mübarek bir gecedir. İyilik ve huzurun, sevgi ve saygının insanlığa hakim olması temennisiyle aziz milletimizin, tüm Türk ve İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni en kalbi duygularımla kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman