Vali Yıldırım Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğini ziyaret etti
11.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:20
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğini ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğini ziyaret etti.
Vali Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü olarak atanan Nedim Nar'a görevinde başarı diledi.
Nar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yıldırım'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman