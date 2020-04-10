Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, güvenlik güçleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, güvenlik güçleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Marmaraereğlisi, Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinde uygulama noktalarını ziyaret ederek vatandaşları salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Polis ve jandarma ekiplerinin dönüşümlü hizmet verdiğini belirten Yıldrırım, "Polisimiz, jandarmamız 24 saat dönüşümlü görevdeler, bu tedbirlerin tamamı hepimizin sağlığı için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA