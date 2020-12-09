Vali Yıldırım'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Yıldırım'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:30
Vali Yıldırım'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanın insan olmaktan kaynaklanan değerini vurgulayan, hak ve özgürlüklerini tanıyan ve tanıtan bir beyanname olduğunu bildirdi.

Bu beyannamede, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğinin hüküm altına alındığını belirten Yıldırım, "Tarihimizde her zaman insan hakları gözetilmiş, milletimiz bu hususta diğer milletlere örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de bu geleneği sürdürerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek ulusal gerekse uluslararası hadiselerde ortaya koyduğu insanlık yanlısı tavırla, en samimi, en barışçıl ve en medeni uygulayıcılardan biri olduğunu belirten Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

" Türkiye, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyetlerin karşısında bugün de her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal refah tesis etmek için güçlü bir irade göstermeye devam etmektedir. Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

İlgili Haberler

Vali Erol Ayyıldız'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Vali Erol Ayyıldız'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Perihan Savaş
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Yıldırım'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:40:47. #1.14#
title