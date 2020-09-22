Vali Yıldırım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında kimlik kartı başvurusu yaptı
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Vali Yıldırım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında kimlik kartı başvurusu yaptı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Vali Yıldırım,
22.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:01

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.

Vali Yıldırım, kimlik kartına sürücü belgesinin bilgilerini yazdırdı. Ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da kimlik kartına sürücü belgesinin bilgilerini yazdırdı.

Vali Yıldırım'a Tekirdağ İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar ve Süleymanpaşa Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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