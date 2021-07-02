Vali Yıldırım Dereceye Giren Yelkencilere Kupalarını Takdim Etti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ Yelken Kulübü'nde yapılan yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.