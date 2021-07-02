Vali Yıldırım Dereceye Giren Yelkencilere Kupalarını Takdim Etti.
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Vali Yıldırım Dereceye Giren Yelkencilere Kupalarını Takdim Etti.

Vali Yıldırım Dereceye Giren Yelkencilere Kupalarını Takdim Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ Yelken Kulübü'nde yapılan yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ Yelken Kulübü'nde yapılan yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Liman Başkan Erol Kayalı, Okul Sporları ve Özel Spor Tesisleri Birimi Şube Müdür Vekili Adem Hiçyılmaz, ASYAPORT Müdürü Gökmen Azaklı, Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Kulüp Başkanı Eren Cicioğlu, Denizcilik Sörvey Müh. Murat Gül, Fatih Kıncal, TEİK Komodoru Göksel Karaevli, Hakem Kurulu Başkanı Bingül Uzel, Serkan Şen, Muzaffer Destereci tarafından takdim edildi.

Vali Yıldırım; Dereceye giren yelkencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre

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