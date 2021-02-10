Vali Yıldırım deniz araçları imalatı yapan firmayı ziyaret etti
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Vali Yıldırım deniz araçları imalatı yapan firmayı ziyaret etti

10.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:07
Vali Yıldırım deniz araçları imalatı yapan firmayı ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğlence, sportif ve amatör balıkçılık amaçlı deniz araçlarının imalatına başlayan Rodosto Marin firmasının imalathanesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğlence, sportif ve amatör balıkçılık amaçlı deniz araçlarının imalatına başlayan Rodosto Marin firmasının imalathanesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fabrikada üretim bandından çıkan ilk tekneyi inceleyen Yıldırım, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Fatih Semercioğlu'ndan tekne ve imalat süreci hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, firmanın daha çok deniz aracı üretip piyasaya vermesini beklediklerini belirtti.

Firmanın kuruluşunda emek verenlere teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, Deniz Kuvvetleri'mize ciddi anlamda gemiler yapıldı ve onlar teslim ediliyor. Eskiden beri zaten gerek yük gemileri, gerek yolcu gemileri yapılıyor. Burada da hız için spor için biraz da tabi ki insanların eğlencesi için gerekli olan başka bir deniz aracı var. İster balıkçılıkta, ister eğlence amaçlı kullanılabilen bir teknemiz var. Kalkınma Ajansındaki arkadaşlarımız yol göstermişler ama burada asıl olan ustalık, asıl olan girişimcilik, asıl olan cesarettir. Cesareti de arkadaşlarımız göstermiş. İnşallah bundan sonraki dönemlerde daha çok deniz aracı üretilip piyasaya verilmesini arzu ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Ziyaretleri sırasında Yıldırım'a Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan V. Albay Mustafa Çetinkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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