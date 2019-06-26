Vali Yıldırım'dan ziyaretler

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ASYAPORT Limanı, Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, liman önünde ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer tarafından karşılandı.

Vali Yıldırım, ASYAPORT hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Soyuer ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Yıldırım'a Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş eşlik etti.

Vali Yıldırım, daha sonra Hayrabolu Kaymakamlığında düzenlenen Hayrabolu Müteşebbis Heyet toplantısına katıldı.

Ardından Hayrabolu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Çiftçioğlu'nu ziyaret eden Yıldırım, Çiftçioğlu'ndan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA