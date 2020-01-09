Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı
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Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:32
Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı

Valisi "10 Ocak " dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, gazeteciliğin bir iş ve meslek olmasının yanı sıra bir kamu hizmeti olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin demokratik toplumların vazgeçilmezi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Basınımızın güçlenmesi, demokrasimizin de güçlenmesi demektir. Bu düşünceden yola çıkarak yerel gazetelerimizin iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde satın alınarak bulundurulması, internet adreslerinin takip edilmesi yerel basınımızın okunma oranlarını artıracak, bu da yerel basınımızın daha çok güçlenmesine sebep olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle milletimizin müşterek sesi olan, her koşulda, sorumluluk bilinci içerisinde görevini sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA
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