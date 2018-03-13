Vali Yıldırım'dan Bulanık'a Ziyaret

Vali Aziz Yıldırım, Bulanık ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki halk kütüphanesinin açılışını yapan Vali Yıldırım, daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki okuma yazma ve üniversiteye hazırlık kurslarını gezdi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlanan gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bu yıl yüzün üstünde gencimizin üniversiteyi kazanmalarını istiyorum. Başarı elde etmek için mutlaka ders çalışın. Sıkıntı, çekilerek öğrenilir. Eğlenerek başarı elde edilmez. Siz bıkmadan usanmadan güzel başarı elde edin." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Resul Bulut ise ilçede üniversiteye hazırlık kurslarının ilgi gördüğünü anlatarak, "Deneme sınavlarında il birincisi ve il ikincisi bizim ilçemizde oldu. Geçen yıl 80 gencimiz üniversiteyi kazandı. Bu yıl 150 öğrencimiz var. Bunların bütün metaryalleri kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından öğrencilere setler halinde hediye edildi." diye konuştu.

Yıldırım ve beraberindekiler Turgut Özal ilköğretim okulunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Bir Çocuk Bin Gülücük" projesinin açılışını yaptı.

Yıldırım, projenin amacının 6-12 yaş arası 500 çocuğa, zeka geliştirici oyunlar sergilemek olduğunu ifade etti.

Ardından Vali Yıldırım, Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti.