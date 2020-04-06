Vali Yıldırım'dan Berat Kandili mesajı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu, bu gecenin dualarla geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Salgın nedeniyle kandilin evde idrak edilmesi tavsiyesinde bulunan Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Berat, bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak demektir. Dünyanın ve milletimizin bu dönemdeki zorluğu ve imtihanı, hızlı bir şekilde yayılan ve ölümlere sebep olan koronavirüs (Kovid-19) salgınıdır. Bu virüsün yayılmasının önlenmesinde sosyal izolasyon, sosyal mesafe, el hijyeni oldukça önemlidir.

Bu hususlara azami dikkat ederek tedbirlerimizi alalım ve virüsün yayılmasının vebal olduğunu unutmayalım. Berat Kandilimizi evimizde kutlayalım, gecemizi evimizde ihya edelim. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm dünyanın mutluluk, sağlık ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA