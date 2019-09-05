Vali Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi

05.09.2019 19:54

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yıldırım, basın mensuplarının, vatandaşla kamu görevlileri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Yıldırım, Tekirdağ'da geçen seneye oranla meydana gelen asayiş olaylarının çözümünde artış olduğunu belirtti.

Basının, kamuda yapılan faaliyetleri vatandaşlara duyurduğunu ifade eden Yıldırım, "Basınımız, kamu görevlileriyle vatandaşlarımız arasında köprü oluyor. Yaptığınız görev çok kutsaldır, çok önemlidir. Kamu, yaptığı çalışmaları gerek basına gerekse basın aracılığıyla vatandaşlarımıza bildirmek durumundadır." dedi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Fatih Bozboyacı da yaptığı sunumda, emniyetin 2 bin 179 personelle görev yaptığını belirtti.

Emniyetin çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Bozboyacı şöyle devam etti:

"İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde 2 bin 179 personel ile görev yapmakta ve il merkezi ve ilçelerde 365 araç ile hizmet vermektedir. 2019 yılı itibarıyla meydana gelen 18 bin 611 asayiş olayından 15 bin 997'sinin faili belli, 2 bin 614'ünün ise faili meçhuldür. Aydınlanma oranı yüzde 86'dır. Tekirdağ'da bugüne kadar 3 bin 75 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı, trafikte kusurlu görülen araç ve sürücülere 2019 yılı içerisinde 15 milyon 399 bin 638 lira ceza kesildi."

İl Jandarma Komutanlığı faaliyetlerinin de sunum halinde anlatıldığı toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş da katıldı.

Kaynak: AA