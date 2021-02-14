Vali Yerlikaya: Yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara veriyoruz

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı