VALİ YERLİKAYA: YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA VERİYORUZ
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VALİ YERLİKAYA: YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA VERİYORUZ

14.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:45
VALİ YERLİKAYA: YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA VERİYORUZ

İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:  

"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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