: Vali yerlikaya yetki anadolu cumhuriyet başsavcılığında

20.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:05

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak ile ilgili yürütülen soruşturma için, "Yetki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, dolayısıyla sürecin sahibi sayın başsavcı" dedi.

Motobike Istanbul Fuarı'nın açılışı, bugün Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Açılış programının ardında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili soru üzerine "Yetki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, dolayısıyla sürecin sahibi sayın başsavcı. Başsavcılık bununla ilgili zaman zaman açıklama yapıyor. Hep birlikte onların açıklamalarını göreceğiz" diye yanıtladı.

"YERLİ SANAYİMİZİN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Vali Yerlikaya, fuarla ilgili olarak ise, şunları söyledi:

"Büyük bir heyecan, büyük bir özlem duyuyoruz. Çünkü kış sezonuydu. Artık şubat ayından itibaren sezon açılıyor. Burada yerli ve yabancı pek çok katılan firma var. Her biri yeni ürünlerini aynı zamanda motor aksesuarlarını burada sergiliyor. Bu yıl geçen yıldan çok daha fazla katılımcı bekliyoruz. Geçen yıl 100 bin katılımcı bu fuarımıza geldi. Ben de motor kullanımıyla ilgili 2 yıldan beri bu işin içerisindeyim, öğreniyorum. Her zaman güvenlik ön planda olmak üzere eğitim diyorum. Bu heyecan 100 kişiden 4 kişiye nasip olmasın diyoruz, bu sayı çok az. Bunun ilk etapta 100 kişiden 10 kişiye ulaşmasını istiyoruz. Yerli sanayimizin güçlenmesini istiyoruz. Dünyaca ünlü yabancı markaların bizim ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz. Onlar da tabii bu sayının artmasını gözlemliyorlar. Aslında burada çok büyük bir potansiyel var ve yakın zaman içerisinde inşallah daha önceki yıllık 400 bin rakamlarına tekrar süratle ulaşıp hem yerli sanayimizin güçlenmesi hem de yabancı markaların ülkemize yatırım yapmasını heyecanla bekliyoruz. Bu fuar sadece 100 bin değil, ilk etapta 300 bin ? 500 bin motorseverlerce gezilmesini, bu heyecanın yaşanmasını temenni ediyorum. Şu anda bulunduğumuz stant bir yerli markamızın standı. Sayıları gittikçe artıyor. Üretim çeşitliliğinin gittikçe arttığını görüyoruz. Her fuarda yerli firmalarımızın sayısı ve ürün çeşitlerinin arttığını memnuniyetle görüyoruz. Temennimiz bunun artarak devam etmesi ama önce müşteriyi, kullanıcıyı arttırmamız lazım."

Motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı ve çeşitli etkinlikler ile gösterilerin düzenleneceği Motobike Istanbul Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında motosiklet ve bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.

Kaynak: DHA

Haber Videosu