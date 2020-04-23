Vali Yerlikaya, video konferansla çocukların bayramını kutladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video konferans yöntemiyle kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video konferans yöntemiyle kutladı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldızlı bayrağımız onların ellerinde dalgalanacak. Onlar bizim yarınlarımız. Çocuklarımızın ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya iletisinde çocuklarla görüşmesine dair bir de video paylaştı.

Kaynak: AA