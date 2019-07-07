Vali Yerlikaya: Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği dönemiyle ilgili açıklama yaparak, "Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği yaptığı dönemle ilgili ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçlar, personel giderleri, hakediş ödemeleri vb.) İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl dört aylığına geçici olarak İBB plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi.)

İBB'nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır."



Kaynak: DHA

- İstanbul