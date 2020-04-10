VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Haberler
Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel

VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

10.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:34
VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete katılanların dua edilirken sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte ilk olarak anıtın önünde dua okundu. Şehitlikteki ziyarette koronavirüs salgınının son bulması için de dua edildi. Bu sırada sosyal mesafenin korunduğu ve herkesin maske taktığı görüldü. Dua okunmasının ardından Yerlikaya ve Çalışkan şehitlerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Daha sonra açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, "Polis teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun diyoruz. Şehrimizin ülkemizin huzuru, güvenliği, iyiliği için canlarıyla, bütün gayretleriyle çalışan çok güzide bir teşkilat. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz, sosyal mesafeyi koruduğumuz, her zaman, her fırsatta kendi nefsimize söylediğimiz tedbirleri yaşamak için gayret gösterdiğimiz böyle bir dönemde; bugün İl Emniyet Müdürümüz Taksim'de çelenk koyarak programa başladı. Biz de bugün yine emniyet müdürümüz ve il müftümüzle beraber polis şehitliğimize geldik. Onları unutamazdık, vazifemizi yaptık. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Her zaman onların nazlı duaları bizim üzerimizde olsun. Polisimiz sadece asayişin temini değil insanlarımızın gerçekten zor günlerinde de her fırsatta yanlarında olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Görüyorsunuz maske dağıtımında, kolonya dağıtımında veya Vefa Sosyal Destek gruplarının 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizin taleplerini, istekleri karşısında onların eli, sesi, kolu olduğunu, bir evlatları olarak yanlarında olduklarını en güzel şekilde gösterdi. Jandarma kardeşi ile beraber gösterdi. Biz her zaman, zor zamanlarda devlet millet, millet devlet el ele olduğunu tüm dünyaya gösteren en güzel örnekleri yaşıyoruz. Ben polisime, jandarmama, bekçime, kolluk gücümüzün hepsine İstanbullu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Polislerimizin 175. yaş günü kutlu olsun" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
CHP'li vekilin 'Can kaybı rakamları doğru değil' sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Engin Altay Özlem Zengin Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: VALİ YERLİKAYA VE MUSTAFA ÇALIŞKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:40:45. #1.15#
title