Vali Yerlikaya ve Fatma Şahin Şehitkamil Sanat Merkezini Gezdi

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Şehitkamil Sanat Merkezi'ni yerinde inceledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan Sanat Merkezi'nin Gaziantep'e kazandırılacak büyük bir yatırım olduğu dile getiren Vali Ali Yerlikaya ve Başkan Fatma Şahin, Başkan Fadıloğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Sanat Merkezi'ni inceledi. Yapılan Sanat Merkezi hakkında Başkan Fadıloğlu'ndan bilgi alan Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep'e kazandırılacak olan Sanat Merkezi'nin takdire şayan olduğu dile getirdi. Ayrıca Vali Yerlikaya, yapılan Sanat Merkezi'nden dolayı Gaziantep adına Başkan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'e önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep, kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra bir medeniyet şehridir. Bu bakımdan kültür ve sanata önem veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'e önemli katkılar sunmuştur. Bugün değerli Valimiz ile birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanatına katkı sağlayacak sanat merkezini inceleme fırsatı bulduk. Gaziantep, ilk defa böylesine güzel bir sanat merkezine kavuşmuş olacak. Hakikaten çok güzel ve kaliteli bir tasarım olmuş. Gaziantep'in böylesine güzel bir sanat merkezine kavuşuyor olması son derece önemlidir. İnşallah yapılan sanat merkezi tüm halkımıza hitap edecektir. Ben şehrim adına böylesine anlamlı bir projeyi Gaziantep'e kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Sanat Merkezi'nin şimdiden Gaziantep halkına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kısa sürede sanatseverlerin hizmetinde olacak

Ayrıca toplam 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek Sanat Merkezinin içerisinde; 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, yönetim ofisleri ile kafeterya yer alacak. Kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanan Sanat Merkezi inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. - GAZİANTEP