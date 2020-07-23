Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camii'nde son hazırlıkları inceledi
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Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camii'nde son hazırlıkları inceledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya Camii'ne gelerek son hazırlıkları inceledi.

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camii'nde son hazırlıkları inceledi
23.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:45

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya Camii'ne gelerek son hazırlıkları inceledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne geldi. Son hazırlıkları inceleyen Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, daha sonra camiden ayrıldı. Ayrıca hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, camide akustik ses testi denemesi de yapılmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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