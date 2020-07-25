Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya ve İstanbul'un Fatih'i, müjdelenmiş komutan; ceddimiz, Fatih Sultan Mehmet'i kabri başında dua ve minnetle yad ettik. Ruhu şad olsun." İfadelerini kullandı. Yerlikaya paylaşımında ayrıca "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" ve "Ayasofya 24 saat açık" etiketlerini kullandı. Türbe ziyaretinde Yerlikaya'ya İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Kaynak: AA