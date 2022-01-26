VALİ YERLİKAYA UYARMIŞTI; BASIN EKSPRES'TE KALAN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR - Haberler
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VALİ YERLİKAYA UYARMIŞTI; BASIN EKSPRES'TE KALAN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından sahiplerinin almadığı, yollarda bırakılan araçlar çekilmeye başladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından sahiplerinin almadığı, yollarda bırakılan araçlar çekilmeye başladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan birisi de Basın Ekspres Yolu oldu. Araçların çoğu sahiplerince bulundukları yerlerden alınırken, yoldan alınmayan araçlar ise emniyet ekipleri tarafından kaldırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

VALİ YERLİKAYA UYARMIŞTI; BASIN EKSPRES'TE KALAN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

VALİ YERLİKAYA UYARMIŞTI; BASIN EKSPRES'TE KALAN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

VALİ YERLİKAYA UYARMIŞTI; BASIN EKSPRES'TE KALAN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Basın Ekspres Yolu, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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