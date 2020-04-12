Vali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağında kesilen ceza miktarını açıkladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen ceza miktarını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen ceza miktarını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen para cezalarını açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3 bin 429 idari işlem yapılmış, toplamda 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606 bin 717 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA