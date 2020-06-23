Vali Yerlikaya, selden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı Vali Yerlikaya, selden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı İstanbul Valisi ali Yerlikaya kent genelinde selden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Vali Yerlikaya, selden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı İSTANBUL - İstanbul Valisi ali Yerlikaya kent genelinde selden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi. İstanbul Valisi ali Yerlikaya bugün kent genelinde etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Başta Esenyurt ilçemizdeki vatandaşlarımız olmak üzere yağmur, hortum ve selden etkilenen tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız." Kaynak: İHA