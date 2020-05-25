Vali Yerlikaya, şehit Emre Baysal'ın ailesi ile bayramlaştı
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Vali Yerlikaya, şehit Emre Baysal'ın ailesi ile bayramlaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şehit Emre Baysal'ın ailesiyle bayramlaştı.

Vali Yerlikaya, şehit Emre Baysal'ın ailesi ile bayramlaştı
25.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şehit Emre Baysal'ın ailesiyle bayramlaştı.

Yerlikaya, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "Şehit Emre Baysal kardeşimizin ailesi ile bayramlaştık. Şehitlerimizin dereceleri ali, ruhları şad olsun. Tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Yaptığı videolu paylaşımında Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Baysal ailesinin bayramlarını tebrik ediyorum. Rabb'im bizlere, sizlere ve hepimize Emre kardeşimin şefaatine nail etsin diye yürekten dua ediyorum. Uğur babamıza, Nuran annemize ve yavrularımıza selam ediyor ve gönülden bayramlarını tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyetle kavuşmak duasını dilimizden eksik etmiyoruz inşallah."

Bayramda ev ziyareti yaparak ziyaret etmek istediklerini fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu ziyaretin gerçekleşemediğini dile getiren Vali Yerlikaya, Baysal ailesiyle sohbet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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