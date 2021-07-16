Vali Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi
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Vali Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Vali Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması"na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu, 3. Kolordu Komutanı Korg. Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Alb. Tayfun Paşaoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, davetliler ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program, İl Müftüsü Prof. Dr. Maşalı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duası ile başladı. 15 Temmuz özel videosunun gösteriminin ardından Vali Yerlikaya, katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Yerlikaya, "15 Temmuz necip milletimizin; şanlı tarihine bir destan daha eklediği gün. "Türkiye Geçilmez" dediği gün. Ölümün, şehadet mertebesine yükseldiği gün. Türkiye'de 251 defa şehit olduğumuz, 2 bin 700 defa gazilik rütbesine eriştiğimiz gün. " ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Vali Yerlikaya, şu ifadelerle devam etti: "İstanbul'umuzda 99 kardeşimizin şehadet şerbeti içtiği gün. 974 kardeşimizin vatan için serden geçtiği, Gazi olduğu gün. İşte böyle şanlı bir günde, Çanakkale'den 15 Temmuz'a, şehadet ruhunu yaşatan, şehit ve gazilerimizin, kıymetli aileleriyle birlikte olmanın heyecanı içindeyiz. "

Şehitleri şükran ve minnetle andığını ifade eden Vali Yerlikaya, "Makamları ali olsun. Kahraman Gazilerimize, sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Aziz şehitlerimiz, şanlı hatıranız hatıramızda, emanetiniz emanetimizdedir. " şeklinde konuşmasını tamamladı.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

#15Temmuz'un 5??. yıldönümünde????

Başımızın tacı,

kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik.

Unutmadık, unutturmayacağız??#TürkiyeGeçilmez pic. twitter. com/rIuqKol3Gx

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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