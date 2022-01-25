Vali Yerlikaya "Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'a kadar uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması
bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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