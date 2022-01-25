Vali Yerlikaya "Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'a kadar uzatıldı - Haberler
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Vali Yerlikaya "Şehirlerarası otobüsleri çıkış kısıtlaması 13.00'a kadar uzatıldı

Vali Yerlikaya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması

bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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