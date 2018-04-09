Vali Yerlikaya Polis Haftasını Kutladı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm polis teşkilatının polis haftasını kutladı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Polis Teşkilatının Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, çağdaş polisinin başarı ölçüsü, sadece yakaladığı suçlu sayısı ile değil, aynı zamanda önleyici kolluk hizmetleriyle ölçülme olduğunu belirtti. Vali Yerlikaya mesajında, "Polis Teşkilatımız, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati önemdeki görevleri yerine getirmektedir. Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 173 yılın bilgi ve tecrübesiyle, hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Polisimizin ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de güvenlik ve asayişin sağlanması adına özverili bir çaba göstererek gece – gündüz halkımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın barış ve huzur içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımızın özellikle terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Günümüzde çağdaş polisin başarı ölçüsü, sadece yakaladığı suçlu sayısı ile değil, aynı zamanda önleyici kolluk hizmetleriyle ölçülmektedir. Bu yönde polisimizin ilimizde yürüttüğü, başta Toplum Destekli Polislik çalışmaları ve projeleriyle spordan eğitime varıncaya kadar yapılan pek çok alanda, suça karışabilecek çocuklarımız ile onların ailelerine ulaşılmakta, böylelikle de güven ortamına katkı sunan bir sevgi atmosferi oluşturulmaktadır. Göz bebeğimiz Emniyet teşkilatımızın hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan polislerimiz ile, milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir. 10 Nisan Polis Günü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman Polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bütün Emniyet Mensuplarımızın görevlerinde başarılarının devamını diliyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" denildi. - GAZİANTEP