Vali Yerlikaya: "Otogarlardan çıkış yarın saat 09.00'a kadar durduruldu"

İstanbul Valiliği, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın sabah 09.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın sabah 09.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, kenti teslim alan kar yağışının ardından bugün saat 13.00'a kadar durdurulan şehirler arası otobüslerin seferlerinin yarın sabah 09.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklamada "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmuştur" dedi.

(İHA)

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