Vali Yerlikaya'nın Veda Ziyaretleri

Gaziantep Valiliğinden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.

GTB'den yapılan açıklayamaya göre, Yerlikaya, başladığı veda ziyaretlerinde Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, meclis ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'te görev yaptığı yaklaşık 4 yıl boyunca büyük bir koordine ve uyum içerisinde çalıştığı tüm paydaş kurumlara teşekkür ederek, helallik istedi.

Gaziantep başta olmak üzere Tekirdağ, Ağrı ve Şırnak'ta edindiği tecrübe ve birikimlerin, İstanbul Valiliği görevinde yolunu aydınlatacağını kaydeden Yerlikaya, "Gaziantep'ten gelen vali olarak sizleri temsil etmeye her zaman devam edeceğim. Ümidimiz burada ve diğer şehirlerde olduğu gibi oradaki insanlarında kalplerinde yer edinmek olacak. İnşallah İstanbul'da da yüz akıyla ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip eder." dedi.

Yerlikaya, Gaziantep'in üretkenliği ve çalışkanlığı ile her zaman örnek bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Ben Gazianteplilerden her zaman razı oldum, Allah da onlarda razı olsun. Gaziantepli hemşerilerimize gönlümüz ve kapımız her zaman açık olacaktır." dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, Vali Yerlikaya'nın hassas bir dönemde Gaziantep'te görev yaptığını ifade ederek, "Gaziantep'in bir huzur ve güven şehri olması için çalışan, şehrimizin ticari, sosyal ve kültürel alanda gelişimine yönelik değerli katkıları bulunan Valimiz Ali Yerlikaya'ya hizmetlerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyor, İstanbul Valiliği görevinde üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Bilal Darı, Turgay Doğan, Nebi Koca, meclis üyeleri Ahmet Karakan, Aydın Şen ve Genel Sekreter Özgür Bayram da hazır bulundu.