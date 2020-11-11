Vali Yerlikaya'nın katılımıyla milyonlarca fidan dikildi

MİLLİ Ağaçlandırma günü nedeniyle İstanbul'un 9 noktasında milyonlarca fidan dikildi.

MİLLİ Ağaçlandırma günü nedeniyle İstanbul'un 9 noktasında milyonlarca fidan dikildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da, Arnavutköy'de gerçekleşen törene katıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde bugün, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle saat 11.11'de eş zamanlı olarak fidan dikildi. İstanbul 'un 9 farklı noktasında gerçekleşen fidan dikimlerinden biri de Arnavutköy'de yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, buradaki törene katılarak ladin ağacı fidanı dikti.

"BUGÜN FİDAN, YARIN NEFES DİYORUZ"

Ali Yerlikaya törende yaptığı konuşmada, " Cumhurbaşkanlığımızın tensipleri ile şenliğimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Cennet vatanımızın dört bir yanında 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve güzeller güzeli İstanbul'umuzda aynı anda milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, 'Bugün fidan, yarın nefes' diyoruz. Ağaçlandırma gününü; biz başlattık, artık dünya kutluyor. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için başlatılan kampanyamız, bu yıl 30'u aşkın ülkede sahiplenilen küresel bir seferberliğe dönüştü. Bugün, burada hep beraber; daha yeşil bir gelecek, daha yeşil bir İstanbul için irademizi tekrarlıyor; ileriye doğru büyük bir adım daha atıyoruz" diye konuştu.

"ORMAN VARLIĞIMIZI, 2.4 MİLYON HEKTAR ARTIRMAYI BAŞARDIK"Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü: 1992'de Türkiye genelinde, 20 milyon 200 bin hektar orman alanımız vardı. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 22 milyon 600 bin hektara ulaştık. Orman varlığımızı, 2.4 milyon hektar artırmayı başardık. Geçen sene Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye, 13 milyon 700 bin fidan dikti. Türkiye olarak; bundan sonraki hedefimiz her vatandaşımıza bir ağaç düşecek şekilde 83 milyon fidanı sahiplendirmek. Bugüne kadar ülkemizde hedeflenen miktarın yüzde 28'i olan 23 milyon 537 bin fidan sayısına ulaşıldı. Hamdolsun, İstanbul olarak 1 milyon 589 bin fidanı sahiplendirme hedefimizin yüzde 59'u olan 940 bin sayısını geçtik. Biz bu seferberliğe, İstanbul'umuzda, hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin, 541 bin hektarlık yüzölçümünün yüzde 44'ü ormanlardan oluşuyor. Geçen sene bugün, şehrimizde 177 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün; Arnavutköy'de Şile'de, Sarıyer'de, Çatalca'da, Beykoz'da, Çekmeköy'de, Pendik'te, Silivri'de ve Adalar'da 105 hektar alana toplam 160 bin 771 fidanı aynı anda toprakla buluşturuyoruz. Sadece burada tam 51 bin 750 fidan dikeceğiz. Yeşil seferberliğimizi hep birlikte devam ettireceğiz. Ağaç sevgimiz, yeşil sevdamız bizleri hep buluşturacak"

BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR ETTİÖte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli basın mensuplarının da burada hakkını teslim etmek lazım. Orman sevgisi, onları korumak… Bir yangın çıktığında herkes yürekten çaba içerisinde. Bunu sağlayan bir medya dilinin olmasını da kutluyorum. Bu haberi yaptıktan sonra sizleri de çalıştıracağız, sizler de fidan dikeceksiniz. Biz de sizleri çekip, sosyal medyamızda paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya programın sonunda basın mensuplarıyla hem hatıra fotoğrafı çektirdi, hem de kendisi basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

"FİDANLAR, AĞAÇLAR BİZİM CANIMIZ"Törende fidan diken 12 yaşındaki Çağan Suarıklı, "Bugün burada olduğuma çok seviniyorum. Ülkeye katkı sağladığımı düşünüyorum. Çünkü fidanlar, ağaçlar bizim canımız. Nefes almamızı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

"AĞAÇLARIMIZI KESİP YERİNE BİNALAR YAPMASINLAR"

10 yaşındaki İremsu Çelik ise, "Ağaçlarımızı kesen, onların yerine binalar, betondan yerler yapanlar var. Yapmasınlar. Ağaçlar olmazsa biz yaşayamayız, onlar bizim ciğerlerimiz gibi. Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Burada da zaten fidanlarımızı diktik, umarım hepsi büyüyecek, ağaç olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı