Vali Yerlikaya'nın eşi kadınlarla Ayasofya'yı gezdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul'un tarihi zenginliğinin tanıtılması amacıyla 60 kadınla Ayasofya'yı gezdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul'un tarihi zenginliğinin tanıtılması amacıyla 60 kadınla Ayasofya'yı gezdi.
Kalem Vakfı Okulları ile eğitimci Yasemin Sezgin öncülüğünde düzenlenen Tarihi Yarımada gezisi, Miss İstanbul Hotel'de Saadet Balata Demir'in ev sahipliğinde başlayıp, Ayasofya Müzesi ile tamamlandı.
Yerlikaya ve 60 kadının katılımıyla düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirle, Türk Gençlik Vakfının üniversite öğrencileri bursuna destek sağlandı.