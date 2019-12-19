Vali Yerlikaya'nın eşi kadınlarla Ayasofya'yı gezdi
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Vali Yerlikaya'nın eşi kadınlarla Ayasofya'yı gezdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul'un tarihi zenginliğinin tanıtılması amacıyla 60 kadınla Ayasofya'yı gezdi.

19.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:06
Vali Yerlikaya'nın eşi kadınlarla Ayasofya'yı gezdi

Ali Yerlikaya'nın eşi Yerlikaya, İstanbul'un tarihi zenginliğinin tanıtılması amacıyla 60 kadınla 'yı gezdi.

Kalem Vakfı Okulları ile eğitimci Yasemin Sezgin öncülüğünde düzenlenen Tarihi Yarımada gezisi, Miss İstanbul Hotel'de Saadet Balata Demir'in ev sahipliğinde başlayıp, Ayasofya Müzesi ile tamamlandı.

Yerlikaya ve 60 kadının katılımıyla düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirle, Türk Gençlik Vakfının üniversite öğrencileri bursuna destek sağlandı.

Kaynak: AA
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