Vali Yerlikaya Nevruzu Kutladı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yerlikaya, yayımladığı mesajda, 21 Mart'ın, 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak ilan edildiğini belirterek, insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı pekiştirme, dargınlıkları unutturma, kardeşçe kucaklaşmayı sağlama amacında olan nevruzun, bahar döneminin tüm coşku ve sevincini yaşattığını dile getirdi.

Geniş bir coğrafyada, hem toprağın uyanışının ve baharın gelişinin hem de kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın sembolü olan nevruzun, 3 bin yıllık geçmişi bulunduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni gün anlamıyla Nevruz'un temsil ettiği değerlere uygun biçimde kutlanması son derece önemlidir. Ülkemizde ve Türk cumhuriyetlerinde yıllardan beri bayram olarak kutlanan bu günde, kardeş toplumlarımız ile aramızdaki kültürel bağ pekişmekte, birlik beraberlik duyguları en üst seviyede hissedilmektedir. Nevruz, doğanın yeniden canlanışını temsil etmesi sebebiyle umudu ve tazelenmeyi, yüreklerde hissettirdiği muhabbetle sevgi ve dostluğu paylaşma günü olarak da önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın, bolluğun ve bereketin bayramı nevruzun, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, hemşehrilerimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."