Vali Yerlikaya: Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi." Kaynak: AA