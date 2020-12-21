Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.

Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vak'a sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı