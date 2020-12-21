Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü
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Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü

21.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:48
Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vak'a sayısı yüzde 40 düştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vak'a oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.

Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vak'a sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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