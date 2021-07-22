Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti
- Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motorsikleti ile 700 km yol kat ederek memleketi Konya'ya gitti.
- Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motorsikleti ile 700 km yol kat ederek memleketi Konya'ya gitti.
Motorsiklet tutkusuyla bilinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 3'ncü gününde memleketi Konya'ya motorsikleti ile gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, baba ocağına gittiğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı