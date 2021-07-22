Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti
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Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti

Vali Yerlikaya motosikleti ile memleketine gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikleti ile 700 km yol kat ederek memleketi Konya'ya gitti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikleti ile 700 km yol kat ederek memleketi Konya'ya gitti.

Motosiklet tutkusuyla bilinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 3'ncü gününde memleketi Konya'ya motosikleti ile gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, baba ocağına gittiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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