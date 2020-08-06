Vali Yerlikaya, Mısır Çarşısı'nda korona virüs denetimine çıktı Vali Yerlikaya, Mısır Çarşısı'nda korona virüs denetimine çıktı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Covid-19 denetimleri genelgesi kapsamında Mısır Çarşısı'nda yapılan denetlemelere eşlik etti.

Vali Yerlikaya, Mısır Çarşısı'nda korona virüs denetimine çıktı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Covid-19 denetimleri genelgesi kapsamında Mısır Çarşısı'nda yapılan denetlemelere eşlik etti.

Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda korona virüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı dün konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılması istendi. "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan korona virüs denetimleri çerçevesinde İstanbul'un tüm ilçelerinde ortak zamanlı denetlemeler gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere eşlik etti. Vali Yerlikaya, vatandaşlar ile sık sık muhabbet ederek alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

Vali Yerlikaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde gerçekleştirdiğimiz Korona virüs Tedbirleri Denetimine katıldık. İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi kapsamında 39 ilçemizde tüm alanlarda denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA