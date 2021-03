VALİ YERLİKAYA: MİLLETİMİZ VE ŞEHRİMİZ İÇİN EMEK VEREN TÜM KADINLARIMIZLA HAYATI PAYLAŞMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

İSTANBUL Valiliği'nin koordinasyonu ve İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İstanbul'daki Çalışma Hayatında Kadının Rolüö programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; "Ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için emek veren tüm kadınlarımızla, hayatı paylaşmaktan onur duyuyoruzö dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu'nda gerçekleşen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Akademisyenler, İl Müdürleri ve sınırlı sayıda katılımcı yer aldı. Programda; sanatçı Burcu Güneş, dünya çapında birçok ilke imza atan milli sporcu Şahika Ercümen, pilot Haticenur Gündoğdu, uçak teknisyeni Hayrunnisa Taşci ve pazar esnaflığı yapan Neşe Coşkun konuşmacı olarak yer aldı. Program sonunda Burcu Güneş şarkı söyledi. Toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

"İNSANLIK DIŞI BU SALDIRIYI KINIYORUMö

Vali Yerlikaya, "Sözlerime çok farklı cümlelerle başlamak istiyordum. Ancak, önceki gün Samsun'da, masum bir yavrunun gözleri önünde yaşanan elim hadise, hepimizi derinden üzdü, yüreklerimizi bir kez daha sızlattı. Öncelikle; bir insana, bir kadına, bir anneye yönelen, insanlık dışı bu saldırıyı kınıyorum. Adaletin tecelli edeceğine; saldırgana, hakettiği cezayı vereceğine inanıyorumö ifadelerini kullandı.

"TARİHİMİZ, KADIN KAHRAMANLARIMIZLA DOLUö

"Tarihimiz Kadın kahramanlarımızla doluö diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaratılmışların en kıymetlisi olan insana şiddeti, asla kabul etmeyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti de bu anlamda görüyor ve insanlığa ihanet olarak kabul ediyoruz Tarihimiz, kadın kahramanlarımızla dolu. Milli mücadelemizi hatırlayın. Şu an salonumuzda, toplumda erkek mesleği olarak görülen ya da güce dayalı bir meslek olarak kabul edilen, zorlu pek çok mesleği alınlarının akıyla başarıyla icra eden saygıdeğer hanımefendiler var. Sizleri kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların ekonomiden siyasete, eğitimden sanata tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini her fırsatta dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 2002'ye kadar 6 milyon 122 bin olan kadın istihdamı, 2019'da yüzde 50 arttı ve 9 milyona ulaştıö şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ KADIN AKADEMİSYEN SAYIŞ,2002'YE GÖRE 3 KAT ARTARAK ERKEKLERİ GEÇTİöKadın istihdamındaki artışa vurgu yapan Vali Yerlikaya, şunları söyledi: "İstanbul'umuzda; 2014 yılında istihdam edilen kadın sayısı 1 milyon 454 bin iken bu rakam, 1 milyon 789 bine yükseldi. 2020 itibariyle; üniversitelerimizdeki kadın akademisyen sayısı 2002'ye göre 3 kat artarak erkekleri geçti. İstanbul'daki kadın öğretmen oranı da yüzde 65'e yükseldi. Aynı zamanda bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51'i, hakimlerimizin yüzde 46'sı kadınlardan oluşuyor. Temsilde de benzer bir durum var. 2002 yılında meclisimizde sadece 24 kadın milletvekilimiz vardı. 24 Haziran 2018 genel seçimleri sonrasında Meclis'e giren kadın milletvekili sayımız 104'e yükseldi. Bu konuda örnekleri artırmak mümkün. Yine, 2020-2021 yıllarında uygulanmak üzere "kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı" yürürlüğe kondu İstanbulumuzda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletimizin bütün kurumları ile sivil toplum kuruluşlarımız, çok önemli faaliyetler yapıyor, gayret gösteriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele İl eylem planımız üç yıldır uygulanıyor. Bütün acil çağrı merkezlerimiz ile Alo 183 sosyal destek hattı 7/24 halkımızın ve kadınlarımızın hizmetinde. İçişleri bakanlığımızca geliştirilen bir diğer önemli hizmetimiz de KADES akıllı telefon uygulaması. Şiddet önleme ve izleme merkezleri ve kadın konukevleri ile mağdur kadınların yanındayız.ö

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIMö

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunun altını çizen Vali Yerlikaya, "2019'da 33 bin 101 olan aile içi şiddet olayı, 2020 yılında yüzde 12 azalarak 29 bin 111 oldu. Şiddet mağduru kadınlar için, 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Çok üzülerek söylemem gerekir ki 2020 yılında şiddete maruz kalarak 44 kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bütün kadınlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik, her türlü fiziki ve ruhsal şiddet ile ayrımcılığa da karşıyım. Devlet ve millet olarak hep birlikte: kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. En büyük hedefimiz: Kadına yönelik şiddetin son bulmasıdırö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı