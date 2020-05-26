Vali Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı.
26.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:35
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı.
Yerlikaya, Twitter hesabından "#AdnanMenderes", "#27Mayıs", "#1960Darbesi", "#Yassıada" etiketlerini kullandığı videolu paylaşımda, "Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım." ifadelerini kullandı.
Videoda, 27 Mayıs darbesi ile 15 Temmuz darbe girişime ilişkin görüntülere yer verildi.
Kaynak: AA