Vali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde İncelemelerde Bulundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.
Vali Yerlikaya, incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede;
"Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri,
Marmara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Erol Özvar ve Orman Bölge Müdürümüz Yusuf Şahin ile birlikte yerinde inceledik.
?????? Ağaçlandırma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. " ifadelerini kullandı.
Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri, #MarmaraÜniversitesi Rektörümüz Sayın @erolozvar ve Orman Bölge Müdürümüz Yusuf Şahin ile birlikte yerinde inceledik.
?????? Ağaçlandırma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor????????@marmara1883 pic. twitter. com/14vSNsX7jr
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 23, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre