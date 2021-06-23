Vali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde İncelemelerde Bulundu

Vali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Vali Yerlikaya, incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede;

"Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri,

Marmara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Erol Özvar ve Orman Bölge Müdürümüz Yusuf Şahin ile birlikte yerinde inceledik.

?????? Ağaçlandırma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yürütülen faaliyetleri, #MarmaraÜniversitesi Rektörümüz Sayın @erolozvar ve Orman Bölge Müdürümüz Yusuf Şahin ile birlikte yerinde inceledik.

?????? Ağaçlandırma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor????????@marmara1883 pic. twitter. com/14vSNsX7jr

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 23, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Müldür Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:41:24. #1.16#

title