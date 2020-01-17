Vali Yerlikaya, lösemi hastası çocuğun karnesi evine götürdü

17.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:16

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lösemi tedavisi nedeniyle okula gidemeyen öğrencinin karnesini evine götürdü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, ilk olarak tedavisi nedeniyle evde eğitim gören 535 öğrenciden biri olan 7. sınıf öğrencisi Kerem Akyan'ın Fatih'teki evine gitti.

Yerlikaya, evine giden öğretmenlerinden Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini alan Kerem'in karnesini ve takdir belgesini verdi.

Ziyarette Yerlikaya'ya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Kerem'in rehber öğretmeni Hüseyin Aydoğan da eşlik etti.

Karne takdimi öncesi Kerem'in anne ve babası ile sohbet eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bugün

karne günü. Farklı bir şey yapalım istedik. İl Milli Eğitim Müdürümüz bugün 2 milyon 859

bin öğrencimize temsilen karne verdi. 535 tane yavrumuz aynı Keremimiz gibi evde eğitim

alıyor. Biz de dedik ki evde eğitim alan bir yavrumuza İstanbul Valisi olarak biz kendimiz

elimizle karnesini teslim edelim. Dolayısıyla biz de sizin evinize bugün misafir olduk.

Karne sevincini Kerem'le beraber sizin evinizde yaşayacağız. Dua ediyoruz, Rabb'im şifalar versin diyoruz. Aynı zamanda 6 dersten evine öğretmenleri geliyor, onun eğitimden geri kalmaması için gayret gösteriyor. Öğretmenleri de Milli Eğitim Müdürümüze çok güzel şeyler söylemiş."

Yerlikaya'ya teşekkür eden Kerem de "Sizin gelmeniz benim için önemliydi, tedavim iyiye gidiyor." dedi.

Vali Yerlikaya, takdir belgesi almayı hak

eden Kerem'e, Galatasaray armalı hediye takdim etti, ayrıca Kerem'e sırtında "Kerem Akyan" yazılı 6 numaralı Galatasaray forması sözü de verdi.

Kerem'in annesi Sema Akyan ise "Çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Kerem 5 senedir ikinci kez bu kadar mutlu oldu ve heyecanlandı." diye konuştu.

Yerlikaya, hastane sınıfında da karne verdi

Vali Yerlikaya daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde uzun süreli tedavi gören ve hastane sınıfında eğitim

alan öğrencilere karnelerini takdim etti.

Tedavi gören öğrencilerle karnelerini verdikten sonra sohbet eden Yerlikaya, "Tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını

diliyoruz. Çok güzel ve keyifli karneler olduğunu gördüm. Gurur duyduk sizinle. Başarı

belgeleri var, takdir belgeleri var, teşekkür belgeleri var. Anlaşılıyor ki bu sınıf gayretli bir

sınıf." ifadelerini kullandı.



Yerlikaya'ya sürpriz hazırlayan öğrenciler, şiir okuyup, fıkralar anlattı.

Daha sonra Yerlikaya, öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA