Vali Yerlikaya koronavirüse maskeli fotoğrafıyla dikkat çekti
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler doğrultusunda maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için twitter profiline maskeli fotoğrafını koydu.
23.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:20
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler doğrultusunda maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için twitter profiline maskeli fotoğrafını koydu.
Kaynak: DHA