Vali Yerlikaya, koronavirüs denetim verilerini açıkladı
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetim verilerini açıkladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinin verilerini açıladı.
25.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:37
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetim verilerini açıkladı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinin verilerini açıladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin verilerini açıladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 21-22-23 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında; Sahil bantları, Park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1.206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1.409 denetim yapıldı. 8 işlem idari işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA